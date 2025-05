1000 Canadese scholieren in Bergen op Zoom voor WO II-herdenking

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Brabantse gemeente klinken volgens hem voor het eerst vier talen: Engels, Frans, Nederlands en de taal van de inheemse bevolkingsgroep Ojibwe, uit Canada en de Verenigde Staten. De aanwezige First Nations-scholieren dragen traditionele inheemse kleding.

De leerlingen leggen tulpen op de graven van het Canadese ereveld, waar 1116 gesneuvelde militairen uit de Tweede Wereldoorlog liggen, onder wie 968 Canadezen. ’s Avonds zijn de duizend scholieren bij de dodenherdenking in Bergen op Zoom. Op 5 mei bezoeken ze het Oorlogsmuseum in Overloon. Het doel van het bezoek aan Nederland, tachtig jaar na de bevrijding van de Duitse bezetting, is om zowel Canadese als Nederlandse jongeren het belang van vrijheid bij te brengen, door de verhalen over de gebrachte offers „voor altijd levend te houden”. Sommige deelnemers hebben grootouders of andere familieleden die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland vochten.

Burgemeester Margo Mulder van Bergen op Zoom noemde het bezoek van de Canadezen eerder bijzonder en hartverwarmend. „Juist in een tijd waarin vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn, is het ontzettend belangrijk dat we de verhalen uit het verleden doorgeven. Deze ontmoeting tussen jonge generaties uit Canada en Nederland versterkt het gevoel dat we vrijheid moeten koesteren en vieren.”

De gemeente hoopt dat veel Nederlandse leeftijdsgenoten van de Canadese scholieren de herdenking op de oorlogsbegraafplaats bijwonen. „We hebben op scholen in en rond Bergen op Zoom over de herdenking verteld en ook schoolbesturen aangeschreven”, laat een woordvoerder weten.