Bosma staat in herdenking Kamer stil bij rol koopvaardijschepen

Bosma vertelde in een toespraak bij de erelijst van gevallenen in de centrale hal van het Kamergebouw meerdere verhalen van Nederlandse schepen in de oorlog. Ongeveer negenhonderd Nederlandse schepen voeren over de wereld toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen. Deze schepen werden onderdeel van de geallieerde strijdkrachten en hielpen onder meer mee bij het vervoeren van militairen en materieel of als veldhospitaal.

De Kamervoorzitter zei daarbij dat Nederland nog steeds „het volk van Michiel de Ruyter” is. Meerdere nabestaanden van omgekomen bemanningsleden waren aanwezig.

Oud-Kamervoorzitter Wim Deetman sprak ook tijdens de herdenking. Hij legde de nadruk op gerechtigheid en rechtvaardigheid voor burgers. „Waar gerechtigheid stopt, begint de oorlog.” Na Deetman spraken drie scholieren van de Johan de Witt scholengroep over eigen ervaringen met oorlog.

De herdenking werd afgesloten met het omslaan van een pagina vol namen van oorlogsslachtoffers op de erelijst van gevallenen en een minuut stilte.