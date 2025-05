Lot vermiste Nederlander in Italiaanse Como-regio nog onduidelijk

De zoekactie werd volgens de krant uitgebreid tot een gebied van 150 vierkante kilometer, aangezien Servaas een goede wandelaar is en eerder op vakantie is geweest in het gebied. Zaterdag vertrokken twee helikopters vanaf Caiolo om de brandweer en de civiele bescherming, die met zo’n tachtig man waren gemobiliseerd, te ondersteunen. De operaties waren begonnen in het bergachtige gebied boven de plaats Livo.

Servaas, die met zijn vrouw en zoon op vakantie is, ging maandag wandelen en keerde niet terug. Zijn vrouw, die zich zorgen maakte over zijn wegblijven en het gebrek aan communicatie, sloeg ’s avonds alarm.