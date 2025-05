Alternatieve dodenherdenking in Den Haag druk bezocht

De herdenking is een initiatief van ambtenaren en oud-diplomaten en een alternatief voor de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Er wordt stilgestaan bij „alle mensen die slachtoffer waren of zijn van genocide, oorlog, vervolging en onderdrukking, mede door toedoen of nalaten van de Nederlandse overheid”.

Het initiatief is naar aanleiding van de oorlog in Gaza. „Wat betekent ‘nooit meer’ nog als het heden pijnlijke en confronterende parallellen vertoont met het verleden?”, werd afgevraagd bij de start van de herdenking.

Oud-politica Hedy d’Ancona was een van de sprekers. Ze herdacht haar vader, die tijdens de oorlog omkwam in een concentratiekamp. Ook waarschuwde ze voor populistisch leiderschap, „toen en ook nu”. Ze pleitte ervoor de gebeurtenissen uit het verleden te verbinden met het heden. „Herdenken en nadenken, voor mij zijn ze onlosmakelijk verbonden.”

De herdenking vindt plaats aan de rand van het Malieveld. Een groot deel van het grasveld is gevuld met belangstellenden, een deel van hen had een bloem meegenomen. Die werden op verzoek van de initiatiefnemers voor het podium neergelegd.

Om 20.00 uur is twee minuten stilte gehouden, dat verliep zonder verstoringen. De bijeenkomst is ook te volgen via een livestream.