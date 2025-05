Tuinman: krijgsmacht op orde belangrijker dan hoogte NAVO-norm

Tuinman erkende dat Nederland „moet opschalen”. „Maar Poetin schrik je niet af met een percentage. Het gaat erom dat er een leger moet staan dat Poetin afschrikt, dat er genoeg materieel is en dat de IT op orde is, we moeten goed geoefend zijn.”

Om Defensie te laten groeien is het programma Ruimte voor Defensie opgesteld. In mei bepaalt het kabinet waar extra locaties voor Defensie komen. Die lijst is zo goed als af, zei Tuinman. Hij wilde nog niet zeggen waar extra ruimte komt voor de F-35’s.