OM: voorwaardelijke taakstraf tegen oud-minister Bot om ongeval

Bot was niet aanwezig bij de zaak, omdat vorige week in meerdere media over de rechtszaak werd geschreven. De advocaat van Bot zei dat de oud-minister zijn leven in alle rust wil leiden en dat zijn aanwezigheid mogelijk tot nog meer media-aandacht zou leiden. De rechter zei hier niets van te begrijpen. Hij en de officier van justitie hadden Bot graag een aantal vragen gesteld, maar dat kon nu niet.

Volgens de oud-minister van Buitenlandse Zaken was hij geschrokken van een andere auto en reed hij daarom de stoep op. Daar zou zijn voet vast hebben gezeten achter het gaspedaal, waardoor hij niet kon remmen. Op beelden die in de rechtbank werden getoond was te zien dat de auto redelijk hard over de stoep reed voor het meisje werd geraakt. Daarna reed Bot nog even door, voordat hij stopte.

De officier zei dat het niet bewezen is dat een andere auto voor Bot langsreed waar hij van schrok. Volgens de aanklager is op beelden te zien dat er te veel tijd zit tussen de voorgaande passerende auto en die van Bot.

Bot was van 2003 tot 2007 minister van Buitenlandse Zaken in het tweede en derde kabinet van partijgenoot Jan Peter Balkenende (CDA).

De rechtbank doet op 15 mei uitspraak.