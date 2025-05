Taakstraf voor veroorzaken ongeluk dat 16-jarige het leven kostte

Volgens de rechtbank reed de man te hard en heeft hij niet krachtig genoeg geremd. Op het moment van het ongeluk regende het en was het donker. De verdachte heeft zijn rijgedrag daar niet op aangepast, oordeelt de rechtbank. De aanhanger was te zwaar beladen en de remmen ervan werkten niet goed, maar dat rekent de rechter de bestuurder niet aan. Hij zat in een leerwerktraject, de aanhangwagen was van zijn werkgever.

Naast de werkstraf legde de rechter een rijontzegging van achttien maanden op, waarvan negen maanden voorwaardelijk. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.