Coenradie maakt plaats voor 58 gevangenen in Rotterdam

In huizen van bewaring worden mensen opgesloten die verdacht worden van een strafbaar feit, maar nog niet zijn veroordeeld. Net als in het hele gevangeniswezen is ook hier een tekort aan bedden.

In de vreemdelingendetentie verblijven mensen die het land moeten verlaten. Omdat ze niet zijn veroordeeld of verdacht van een strafbaar feit, zijn de veiligheidsrisico’s bij meerpersoonscellen te overzien. Daardoor is minder gevangenispersoneel nodig dan wanneer meerdere veroordeelden of verdachten op één cel komen. De mensen in de vreemdelingenbewaring en het huis van bewaring worden gescheiden gehouden.

Haar woordvoerder geeft toe dat het moeilijk wordt om het miljoenentekort volledig recht te trekken met dit soort „creatieve” oplossingen.

Onlangs maakte Coenradie het mogelijk om bepaalde gevangenen maximaal twee weken eerder vrij te laten. Ze zette het plan door ondanks veel weerstand, ook uit de PVV waarvoor ze in het kabinet zit.

Bij de bijstelling van de begroting kreeg Coenradie niet de 500 miljoen euro die ze had gevraagd voor de gevangenissen. Daarna waarschuwde de bewindsvrouw dat ze daardoor later gevangenen mogelijk nog vroeger moest vrijlaten om cellen vrij te maken.