Drenthe en Overijssel onderzoeken gezamenlijk warmtebedrijf

De partijen ondertekenen op 9 mei in Meppel een samenwerkingsovereenkomst. Overijssel spreekt van „een belangrijke mijlpaal met het oog op de komst van de nieuwe warmtewet”, die de Tweede Kamer op 19 mei behandelt. De rijksoverheid wil dat gebouwen en woningen op termijn aardgasvrij worden. Publieke warmtebedrijven kunnen aan dat doel bijdragen.

De provincie Noord-Brabant onderzoekt al langer of een warmtebedrijf met een publiek meerderheidsbelang financieel en juridisch levensvatbaar is. Ook daar zijn Enexis en EBN bij betrokken. Het ligt volgens Brabant voor de hand dat nieuwe publieke warmtebedrijven op regionaal of provinciaal niveau worden georganiseerd. Ook in andere provincies staat het onderwerp op de agenda.