Asaad al-Nsasrah was een van de medewerkers van de Palestijnse Rode Halve Maan die op 23 maart in een konvooi met reddingsvoertuigen reed toen ze in de buurt van Rafah beschoten werden door Israëlische troepen. Ze waren samen met brandweerlieden uitgerukt na een luchtaanval. Alle passagiers waren ongewapend.

Israël meldde dat de voertuigen niet herkenbaar waren als hulpdiensten, maar dat werd later weerlegd door videobeelden. Uit de autopsie is gebleken dat meerdere hulpverleners door het hoofd zijn geschoten.

Al-Nsasrah gold aanvankelijk als vermist, maar na enkele weken maakte de hulporganisatie bekend dat hij werd vastgehouden door Israël.