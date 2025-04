Verdachte van in brand steken ex alsnog naar Pieter Baan Centrum

B. zou die nacht de woning van zijn ex zijn binnengegaan met een sleutel die hij stiekem had gekopieerd. Hij zou haar in haar slaap met benzine hebben overgoten en in brand hebben gestoken. B. zou daarna hebben geprobeerd haar tegen te houden bij het vluchten. „Als we gaan, gaan we samen”, zou hij hebben gezegd. Ze wist met haar huisgenote en goede vriendin te ontkomen, maar raakte ernstig gewond.

Tijdens de zitting bleek dat de man in maart dit jaar vanuit de gevangenis de vader van zijn ex telefonisch met de dood bedreigde, informatie waarover de psycholoog en psychiater niet beschikten toen ze hem onderzochten.

Twee nachten voorafgaand aan de brandstichting was B. met een gekopieerde sleutel ook al midden in de nacht tot de slaapkamer van zijn ex-schoonvader doorgedrongen. Met een koekenpan in opgeheven hand stond hij aan het bed van het slachtoffer. De vader deed aangifte van huisvredebreuk. „Ik voelde me heel erg kwetsbaar, dat hij daar ineens stond”, zei hij tegen de politie.

B. verklaarde in de rechtbank dat hij alleen „wilde praten”, omdat de man zijn dochter had gewaarschuwd voor zijn manipulatieve karakter. In juni vorig jaar besloot de jonge vrouw de relatie na een aantal jaren te verbreken. „Ik had dat niet verwacht”, vertelde B. dinsdag aan de rechters. „Ik raakte uit evenwicht.”

„Ik heb een jaar gevochten voor deze jongen en relatie, maar mijn vechtlust was op”, vertelde de ex-vriendin van B. in haar slachtofferverklaring. „Levend verbranden is de meest pijnlijke dood. Vond hij dat dat ik dat verdiende, na alles wat ik voor hem heb gedaan?”

De psycholoog en psychiater hebben geen aanwijsbare persoonlijkheidsstoornis bij B. kunnen vaststellen en kwamen niet tot een tbs-advies. Ze adviseerden de rechtbank aanvullend onderzoek. Het OM vond dat niet nodig, om vertraging van de zaak te voorkomen. Het OM gaat een lange celstraf en tbs met dwangverpleging eisen, kondigde de officier van justitie alvast aan.