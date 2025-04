Met deze actie hebben Urgenda en boerenorganisatie LTO Nederland eerder al zo’n 2000 melkveehouders en 500 akkerbouwers geholpen, laat Urgenda weten. „Hiermee brachten boeren insecten terug op het land, verbeterden ze de bodemkwaliteit en verkleinden hun impact op natuur en klimaat.” Met klavers en andere bloemen in de wei kan een boer kunstmest vervangen. Door het gebruik van kunstmest te verminderen, komt er ook minder CO2 vrij.

Urgenda benadrukt dat het zeker goed is voor de portemonnee van de boer om kunstmest te vervangen door klavers. „En we moeten nu wat doen. Met het uitstel van het kabinet is niemand geholpen.”