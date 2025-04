Onderzoek naar misstanden met donorzaad Rijnstate begonnen

„In een tijd waarin medische protocollen en toezicht minder strikt waren, zijn helaas praktijken voorgekomen die diepe impact blijken te hebben op het leven van wensouders, donoren, donorkinderen en zorgverleners”, meldt het ziekenhuis. „Wat toen gebeurde, vraagt nu om helderheid en erkenning.”

Misstanden uit het verleden werden eind vorig jaar belicht in de documentaire ‘Spoorloos onderzoekt: Sporen van een spermabank’. Daarin ging het onder meer over een man wiens zaad zonder zijn toestemming was gebruikt als donorzaad. Hij was echter niet als donor naar de kliniek gegaan, maar als wensouder: zijn echtgenote en hij wilden via ivf een kind krijgen. Volgens de documentaire heeft de man een erfelijke ziekte, net als zijn donordochter en inmiddels ook haar kind.

Eerder onderzoek toonde al aan dat de kliniek fouten maakte met gegevens. Vervolgonderzoek moet meer duidelijkheid geven over het „bredere functioneren” van de spermabank. „Als ziekenhuis beseffen we dat het lang geleden is en dat het niet altijd mogelijk zal zijn om alle persoonlijke vragen volledig te beantwoorden. Toch willen we alles op alles zetten om recht te doen aan de verhalen van degenen die zijn geraakt.”

Het onderzoek duurt naar verwachting enkele maanden.