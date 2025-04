Bij allprepare.com waren de verkopen van noodrantsoenen en -pakketten maandag en dinsdag vijf keer hoger dan in de dagen daarvoor, volgens mede-eigenaar Wibo Lageveen. Ook prepshop.nl en noodrantsoen.nl zien een toename.

Noodzaken.nl ziet sinds de eerste berichten over de grote stroomstoring in Spanje en Portugal ook een „flinke verkoopstijging” van onder meer waterfilters en noodvoedsel. Het was een „neus op de feiten-moment”, volgens Remco Ahne van de webshop. „Alle belangrijke nieuwsmomenten brengen extra verkoop”, voegt hij daaraan toe.