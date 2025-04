Britse regering komt vlak voor lokale verkiezingen met asielwet

De Britten stemmen dan in 23 county’s voor het lokaal bestuur. In zes stadsregio’s kiezen de bewoners een burgemeester en in één kiesdistrict staat ook een zetel voor het nationale parlement op het spel.

Volgens Britse media moeten de verkiezingen duidelijk maken of het beleid van Labour, dat bijna tien maanden aan de macht is, aanslaat bij de kiezers. Migratie en asiel zijn belangrijke thema’s voor kiezers, hoewel de lokale autoriteiten daar niet over gaan. Volgens The Guardian hoopt Labour „dat de krantenkoppen van vandaag op zijn minst een beetje nuttig kunnen zijn als mensen nadenken over hoe ze gaan stemmen”.

Toch hebben de Conservatieven het meest te verliezen. Toen deze county’s voor het laatst werden verdeeld in 2021 stond de partij nog onder leiding van Boris Johnson en werd die verreweg de grootste. Volgens peilingen kunnen de Conservatieven dit keer honderden zetels verliezen.

Dat zou vooral komen door de opkomst van Reform, de rechts-populistische partij van Nigel Farage. Reform staat in sommige peilingen bovenaan en lijkt flink te kunnen winnen. Vier jaar geleden behaalde de partij geen enkele zetel. Een goed resultaat nu zou ervoor kunnen zorgen dat Reform een serieus rechts alternatief wordt bij de volgende nationale verkiezingen. Die worden pas in 2029 verwacht.