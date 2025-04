Het gaat om tien Nederlandse veteranen, twintig veteranen uit Groot-Brittannië en 25 uit Canada. Volgens een woordvoerder blijft het vanwege de hoge leeftijd van de veteranen tot op het laatste moment onzeker of ze daadwerkelijk kunnen komen. De internationale veteranen arriveren tussen 1 en 3 mei in de Gelderse stad. Vorig jaar waren er vijftien veteranen in Wageningen.

In de nacht van 4 op 5 mei ontsteken de veteranen Mervyn Kersh (100) uit Groot-Brittannië en Nick Janicki (101) uit Canada het Nationaal Bevrijdingsvuur. Op 5 mei wordt de bevrijding herdacht tijdens de Nationale Herdenking Capitulaties 1945. De Poolse premier Donald Tusk houdt de 5 meilezing.