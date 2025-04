Limburg focust in stikstofaanpak op vier natuurgebieden

De provincie Limburg wil vier natuurgebieden aanwijzen waarin de stikstofuitstoot met voorrang omlaag moet. Ook is het Limburgse bestuur van plan zones rond kwetsbare natuur in te stellen waarin strengere stikstofregels gaan gelden. Dat staat in de ‘aanvalsplannen’ die de provincie eind mei bespreekt om de vergunningverlening weer op gang te krijgen en de natuur te verbeteren.