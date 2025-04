Veroordeelde kardinaal ziet af van deelname aan conclaaf

De 76-jarige Italiaan kreeg eind 2023 een celstraf van 5,5 jaar opgelegd door een rechtbank van het Vaticaan. Hij was de hoogste geestelijke van de Rooms-Katholieke Kerk die ooit terechtstond voor dat hof. Becciu ontkent de aanklachten en is nog op vrije voeten, omdat hij in beroep is gegaan.

Paus Franciscus besloot vanwege de beschuldigingen in 2020 al om Becciu zijn rechten als kardinaal te ontnemen, maar hij behield die titel wel. Daardoor was er onenigheid ontstaan over of Becciu nog wel het recht had om mee te doen aan het conclaaf, dat op 7 mei begint.

„Voor het welzijn van de kerk, heb ik besloten om, zoals ik altijd heb gedaan, de wens van paus Franciscus te gehoorzamen en niet mee te doen aan het conclaaf”, schrijft Becciu in zijn verklaring. „Hoewel ik nog altijd overtuigd ben van mijn onschuld.”

Volgens internationale media heeft Pietro Parolin, de tweede man van Franciscus en een belangrijk kanshebber om de nieuwe paus te worden, Becciu maandag verteld dat hij niet mee mocht doen. Parolin zou brieven van Franciscus in handen hebben waar duidelijk in stond dat Becciu uitgesloten zou worden van het conclaaf. Een van de brieven stamde uit 2023, maar de andere zou slechts een maand geleden zijn geschreven.