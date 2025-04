„De band tussen Europa en Canada is sterk - en wordt alleen maar sterker”, schrijft Von der Leyen. Sinds de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump zijn de EU en Canada meer in gesprek, onder meer over handel en de bescherming van Oekraïne.

„We zullen onze gedeelde democratische waarden verdedigen, multilateralisme bevorderen en pleiten voor vrije en eerlijke handel”, schrijft ze.

De campagne van Carney was ook gericht tegen Trump, die onder meer beweerde Canada te willen inlijven bij de Verenigde Staten.