Voor iemand die fulltime werkt en het minimumloon verdient, gaat het om 188 euro extra vakantiegeld ten opzichte van 2024. Mensen die parttime werken en daarmee 1000 euro per maand verdienen, krijgen juist een stuk minder vakantiegeld, namelijk 213 euro minder.

Mensen die modaal verdienen, krijgen dit jaar ook iets minder vakantiegeld. Voor iemand met een inkomen van 3588 euro per maand gaat het om een daling van 8 euro. Wie anderhalf keer modaal verdient, krijgt ook iets minder, maar voor mensen die twee keer modaal of meer verdienen, blijft het netto vakantiegeld hetzelfde als in 2024.

Het vakantiegeld wordt meestal in mei overgemaakt.