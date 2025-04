Veel lastminutevraag naar kampeerplekken door mooi weer

Door het mooie weer deze meivakantie zijn nog veel mensen op het laatste moment op zoek naar een kampeerplek. Campingplatform ACSI meldt dat het aantal zoekopdrachten binnen Nederland dubbel zo hoog is als vorig jaar. Het aantal boekingen ligt ruim de helft hoger. „Een duidelijke piek in verband met het weer”, zegt een woordvoerder over de verwachte hoge temperaturen van later deze week.