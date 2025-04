Iran en VS tevreden over derde gespreksronde over atoomdeal

Volgens Araqchi hebben beide partijen laten zien dat ze het proces serieus nemen en vastberaden zijn om een overeenkomst te sluiten. Een Amerikaanse functionaris zei dat de discussies in Oman vier uur duurden. Hoewel hij positief is over de ontwikkelingen benadrukt hij ook dat er nog veel werk verzet moet worden.

De partijen zouden hebben afgesproken om volgende week verder te praten. Het is nog niet duidelijk waar die gesprekken moeten plaatsvinden. Vorige week waren de onderhandelingen in Rome.