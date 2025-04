Voorganger prijst paus als ijveraar voor vrede

Die werd volgens de kardinaal geconfronteerd „met de oorlogen van de afgelopen jaren, met onmenselijke gruwelen en ontelbaar veel doden en verwoestingen”. Franciscus heeft zich daar constant tegen gekeerd met oproepen om een oplossing te vinden.

Battista Re wees er ook op dat de paus geloofde dat de kerk „voor iedereen is, een huis met de deuren open, een kerk in staat om iedereen te dienen ongeacht hun geloof of toestand en te helpen wonden te genezen”.

Battista Re zei in zijn preek dat Franciscus ook de harten van mensen heeft geraakt met zijn werk om armen en noodlijdenden te helpen. „Ontelbaar zijn bijvoorbeeld zijn vermaningen geweest om het lot van vluchtelingen en verdrevenen te verbeteren. De paus heeft altijd betoogd dat er bruggen moeten worden gebouwd en geen muren.”