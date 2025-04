Moordonderzoek gestart na vondst lichaam Duitse auteur op woonark

De politie gaat ervan uit dat zij door geweld om het leven is gebracht. Maar waardoor Fröhlich precies is komen te overlijden, is nog niet duidelijk. Duikers hebben in het water onder meer gezocht naar een mogelijk moordwapen.

Fröhlich stond meermaals in Duitse bestsellerlijsten met haar boeken Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen (Mijn Russische schoonmoeder en andere rampen) en Gestorben wird immer (Er gaat altijd wel iemand dood). Ze schreef ook voor diverse vrouwentijdschriften. Fröhlich had drie kinderen.