Bruins trekt 25 miljoen euro uit voor buitenlandse wetenschappers

De NSC-minister schreef eind maart in een brief aan de Tweede Kamer dat hij tientallen buitenlandse topwetenschappers wilde binnenhalen. Dat volgde op vergelijkbare acties van andere Europese landen. Hoewel Bruins zegt wetenschappers van alle nationaliteiten te verwelkomen, lijkt het gericht op Amerikaanse onderzoekers die zich zorgen maken over het beleid van president Donald Trump. Die bezuinigt flink op wetenschap en onderzoek.

Vorige week werd duidelijk dat OCW de helft minder geld krijgt om stijgende kosten voor het onderwijs en de cultuursector te betalen. Het bedrag daalt van 340 naar 170 miljoen euro. De cultuursector krijgt hier helemaal geen geld meer voor, het potje van het mbo, hbo en wo is met 110 miljoen euro gedaald tot 25 miljoen euro. Staatssecretaris Mariëlle Paul (Onderwijs, VVD) heeft ervoor gekozen het voortgezet onderwijs nog wel volledig te compenseren. Het basisonderwijs krijgt sowieso geld voor de zogenoemde prijsbijstelling.