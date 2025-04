Verdachte ernstige mishandeling gezin Rotterdam langer vast

De mishandeling vond zaterdag 12 april plaats op de Beukelsdijk in Rotterdam. De gezinsleden waren na een avondje uit onderweg naar huis toen een jongen, die een mobieltje in zijn hand had, hen afsneed op een fatbike. De vader van het gezin van vijf sprak de jongen aan op zijn gedrag. Zo’n 900 meter verderop werd het gezin opgewacht door de jongen en werden de vader van 62, zoon van 25 en dochter van 22 ernstig mishandeld door een groepje van vier of vijf mannen.

De vader en zoon moesten naar een ziekenhuis, de dochter werd ter plaatse behandeld. De moeder en een andere zoon bleven ongedeerd.

De 22-jarige Rotterdammer werd woensdag in zijn woning aangehouden voor betrokkenheid bij een poging tot doodslag. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.