In Nederlandse Caraïben krijgen 47 mensen een lintje

Op Curaçao werd Marlon Winedt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was betrokken bij het vertalen van de Bijbel in het Papiamento. Bovendien is hij betrokken bij het herdenken van het slavernijverleden. Acht mensen in de Nederlandse Caraïben werden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Op Aruba kregen negentien mensen een onderscheiding en op Curaçao twaalf mensen. Verder waren er acht lintjes op Bonaire en zeven in Sint Maarten. Op Sint Eustatius werd een persoon onderscheiden. Op Saba werden geen lintjes uitgereikt.

Het aantal onderscheidingen in de Nederlandse Caraïben is iets hoger dan in de twee voorgaande jaren. Vorig jaar ontvingen 42 mensen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een lintje. Het jaar ervoor ging het om dertig mensen. Het aantal is wel nog aanzienlijk lager dan de tachtig gedecoreerden van 2021 en de 58 van 2022.