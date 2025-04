Trumps gezant Witkoff aangekomen in Rusland

Witkoff heeft Poetin drie keer eerder ontmoet en zij spraken elke keer over de oorlog in Oekraïne. Ze zagen elkaar twee weken geleden ook al. Die ontmoeting in Sint-Petersburg duurde ruim vier uur.

De Verenigde Staten willen de strijd tussen Oekraïne en Rusland zo snel mogelijk beëindigen. De Amerikaanse regering treedt op als bemiddelaar, maar dreigt zich terug te trekken als niet snel genoeg vooruitgang wordt geboekt in de vredesonderhandelingen.