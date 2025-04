ABC: Defensieminister VS had onbeveiligde internetverbinding

Een ‘dirty line’ is de bijnaam van een commerciële internetverbinding die wordt gebruikt om websites en applicaties te bezoeken die normaal gesproken niet toegankelijk zijn via de beveiligde lijnen van het Pentagon. Signal is voor de Amerikaanse overheid beperkt toegestaan, maar niet voor het delen van geheime informatie.

Hegseth is onder druk komen te staan door zijn gebruik van Signal. Hij besprak in maart plannen voor een aanval op de Jemenitische Houthi’s in een groepschat waar per ongeluk een journalist aan was toegevoegd. Later meldden media dat hij diezelfde geheime informatie ook had gedeeld in een chat met familieleden. Hegseth ontkent dat die informatie geheim was.