CJO: excuses helpen Joden in Amsterdam hun trots terug te geven

„Wij voelen dat deze excuses zijn aangeboden aan de overlevenden, de nabestaanden en aan ons als levende Joodse gemeenschap”, aldus de organisatie. „Een gemeenschap die zwaargehavend uit de oorlog is gekomen en die daar in menselijke zin, in materiële en immateriële zin, door is getekend en de sporen daarvan nog steeds draagt.”

Het Centraal Joods Overleg zegt verder ervan uit te gaan dat de gemeente haar Joodse burgers blijft steunen „in hun bestaan in Mokum waar ze, met een onderbreking van de vijf bezettingsjaren, al eeuwen in vrijheid leven”.