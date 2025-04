9 NAVO-landen staken vorig jaar nog te weinig geld in defensie

De NAVO sprak in 2014 af dat de lidstaten binnen tien jaar 2 procent van hun bbp (de omvang van de economie) aan defensie zouden besteden. Pas sinds Rusland Oekraïne binnenviel en de bescherming van de Verenigde Staten niet langer zeker lijkt, maken de meeste Europese bondgenoten werk van die afspraak. Onder meer Spanje, België en Canada waren in 2024 nog steeds niet zover. Montenegro leek de norm wel te halen, maar blijkt er toch onder gezakt. Het onbewapende IJsland wordt niet meegeteld.

De 31 bondgenoten van de VS in de alliantie maken wel een inhaalslag en haalden samen wel een gemiddelde van 2 procent, constateert NAVO-topman Mark Rutte in zijn donderdag uitgekomen jaarverslag. Onder druk van de VS spant hij zich in om op de NAVO-top in Den Haag een nieuw, veel hoger percentage af te spreken. De Amerikaanse president Donald Trump eist zelfs 5 procent, ook al halen de VS dat zelf bij lange na niet.

Van het geld dat de NAVO-landen aan defensie besteedden, staken ze in het verleden vaak ook nog te weinig in nieuwe wapens. Inmiddels geven ze volgens het jaarverslag daaraan wel bijna allemaal 20 procent of meer van hun budget uit. Van de 32 lidstaten voldoen er 28 aan dat overeengekomen minimum.