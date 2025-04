Wet tegen malafide uitzendbureaus vanaf 2027 van kracht

De wet die malafide uitzendbureaus aan banden moet leggen, gaat in op 1 januari 2027. Een jaar later gaat de Arbeidsinspectie ook daadwerkelijk boetes opleggen aan uitzendbureaus die zich niet aan de regels houden. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken. De wet is twee weken geleden aangenomen door de Tweede Kamer, maar er was nog onduidelijkheid over de ingangsdatum.