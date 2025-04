CIDI: meer antisemitische scheldpartijen en vandalisme in 2024

Het aantal antisemitische incidenten in de openbare ruimte steeg met 45 procent. „Herkenbare Joden kregen vaker te maken met scheldpartijen, bedreiging en intimidatie”, merkt het CIDI op. Vandalisme tegen Joodse doelen steeg vorig jaar met 44 procent. Zo werden in verschillende gevallen mezoeza’s (gebedsrollen) „met geweld van de deurposten geslagen” en werd een bord van een Joodse begraafplaats beklad.

Een „dieptepunt van antisemitisme” deed zich volgens het CIDI voor in de nacht na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november. Toen werden Israëlische voetbalfans en Joden in Amsterdam „het slachtoffer van gewelddadige antisemitische aanvallen”. De eerste verdachten zijn inmiddels veroordeeld, waarbij het OM in een aantal gevallen stelde dat er sprake was van een antisemitisch motief bij het geweld.

In totaal kwamen in 2024 ongeveer 1700 meldingen binnen bij het CIDI. Een kwart daarvan is als „onomstotelijk antisemitisch” beoordeeld. Incidenten op sociale media worden niet meegenomen, daar doet het CIDI apart onderzoek naar. En kritiek op Israël valt niet onder antisemitisme.