Bijna 50.000 mensen hebben afscheid genomen van paus

De bezoekers komen van over de hele wereld en moeten urenlang in de rij staan om de laatste eer te bewijzen bij de open kist. Er is een onophoudelijke stroom van mensen. Elke rouwende wordt binnen enkele seconden langs de kist geleid, waarbij velen haastig het moment vastleggen met hun telefoons.

De deuren gingen woensdag om 11.00 uur voor het eerst open voor het publiek en toen stonden volgens het Vaticaan al zo’n 20.000 mensen in de rij. De kerk zou om middernacht dichtgaan, maar door de grote belangstelling mochten mensen ook ’s nachts naar binnen. Dat kon tot donderdag 05.30 uur. De basiliek ging om 07.00 uur weer open.

Binnen een uur vormde zich bij de Sint-Pietersbasiliek een rij van ongeveer 1 kilometer. Die rij gaat over het Sint-Pieterspein en deels over aangrenzende pleinen en zijstraten. Veiligheidstroepen en vrijwilligers begeleiden de mensenmassa.

Vrijdagavond wordt de kist gesloten en beginnen ook de andere voorbereidingen voor de uitvaart van zaterdag. Regeringsleiders, staatshoofden en leden van koningshuizen van over de hele wereld reizen daarvoor naar Vaticaanstad. Onder de gasten zijn de Amerikaanse president Donald Trump en namens Nederland premier Dick Schoof en minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp.