Sint-Pietersbasiliek hele nacht open vanwege lange rijen

De Sint-Pietersbasiliek is in de nacht van woensdag op donderdag de hele nacht open gebleven zodat de enorme menigte mensen die zich had verzameld op het plein een kans kon krijgen om langs de kist van de overleden paus te lopen. De kerk zou eigenlijk om middernacht sluiten, maar door de lange wachtrijen werd besloten de kerk open te houden, aldus de politie van het Vaticaan aan de BBC.