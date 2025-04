Zelensky: emoties bij overleg in Londen over Oekraïne

„Het is goed dat vijf landen elkaar hebben ontmoet om vrede dichterbij te brengen”, aldus Zelensky op X. „De Amerikaanse kant deelde zijn visie. Oekraïne en andere Europeanen presenteerden hun inbreng.” Hij maakte daarmee duidelijk dat er nog geen eensgezindheid is over een oplossing voor de Russische oorlog tegen Oekraïne.

Zelensky reageerde ook op de jongste uithaal van de Amerikaanse president Donald Trump, die Kyiv ervan beschuldigt het vredesproces te traineren. Hij benadrukte dat Oekraïne zich altijd aan zijn grondwet zal houden. Trump wil dat Kyiv het door Rusland veroverde schiereiland Krim opgeeft. Volgens Oekraïne druist Russische zeggenschap over de Krim in tegen de grondwet.