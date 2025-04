Oppositie vernietigend over huurplannen coalitie

Vooral het bevriezen van de sociale huur heeft grote gevolgen. Woningcorporaties krijgen daardoor minder inkomsten, en kunnen bovendien tientallen miljarden euro’s minder geld lenen voor nieuwbouw. Het besluit kan tienduizenden nieuwbouwwoningen kosten.

Pieter Grinwis (ChristenUnie) noemde zichzelf een „werkelijk woedende woningwoordvoerder”. Hij vindt het besluit „bestuurlijk vandalisme”. Derk Boswijk (CDA) noemt het „amateuristische politiek van mythische proporties”. Luc Stultiens (GroenLinks-PvdA) vindt het een „onbegrijpelijk besluit”, en volgens Hans Vijlbrief (D66) had het plan nooit „het daglicht mogen zien”.

De PVV en NSC verdedigden dat de „doemscenario’s” over tegenvallende bouwcijfers niet zouden kloppen. Volgens Jeremy Mooiman (PVV) en Diederik Boomsma (NSC) kan er nog steeds veel wél, onder meer omdat de gederfde huurinkomsten grotendeels worden gecompenseerd. Boomsma benadrukt dat afspraken zijn gemaakt over de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Zijn partijleider Nicolien van Vroonhoven hamerde daar ook al op, maar moest tegelijkertijd erkennen dat er vooral mondelinge afspraken over zijn gemaakt.

Het debat had eigenlijk hoofdzakelijk moeten gaan over een spoedwet van GroenLinks-PvdA om álle huren te bevriezen. Die partij wil daarbij dat de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties wordt geschrapt, zodat hun investeringscapaciteit op peil blijft. Desondanks zijn partijen kritisch, en lijkt er geen steun voor het plan. Toch kreeg indiener Habtamu de Hoop complimenten, onder andere van het CDA. „Hij doet wat vier coalitiepartijen niet is gelukt”, zei Derk Boswijk, „namelijk de huren bevriezen met structurele dekking en compensatie voor corporaties.”