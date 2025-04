Lichaam paus overgebracht naar Sint-Pietersbasiliek

De 88-jarige paus stierf maandag in zijn appartement in Casa Santa Marta, officieel een gastenverblijf van de Heilige Stoel. Zijn lichaam werd daarna overgebracht naar de kapel van Casa Santa Marta. Daar werd woensdagochtend gebeden voordat de open kist met het lichaam werd verplaatst naar de Sint-Pietersbasiliek.

De processie ging via het Santa Martaplein naar het Sint-Pietersplein, waar veel gelovigen waren samengekomen, en ging via de hoofdingang de Sint-Pietersbasiliek binnen. Onder anderen kardinalen liepen mee in de processie, die werd geleid door camerlengo Kevin Farrell.

De basiliek is woensdag tussen 11.00 en 00.00 uur toegankelijk voor belangstellenden. De deuren zijn ook donderdag en vrijdag geopend.