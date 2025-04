AkzoNobel: afgeschermd van heffingen door lokale productie

Topman Greg Poux-Guillaume zegt dat in de Verenigde Staten het bedrijf vrijwel alle coatings lokaal produceert. Die lakken worden bijvoorbeeld verkocht aan vliegtuigbouwer Boeing en autobouwers. Ook in China is de productie vrijwel volledig lokaal geregeld. Dat maakt AkzoNobel goed weerbaar voor de heffingen, aldus Poux-Guillaume.

De omzet van AkzoNobel bleef in het eerste kwartaal vrijwel onveranderd op ruim 2,6 miljard euro. Daarbij boekte het bedrijf een resultaat voor aftrek van onder meer belastingen van 357 miljoen euro, tegen 363 miljoen euro een jaar eerder.