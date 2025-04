Rechtszaak IKON-journalisten uitgesteld om operatie advocaat

De rechtszaak zou eigenlijk woensdag beginnen maar is uitgesteld tot 3 juni, werd dinsdag bekend. De advocaat van ex-kolonel Mario Reyes Mena, het vermoedelijke brein achter de moord, stuurde de rechter op 10 april een brief met een verzoek tot uitstel vanwege een operatie, zegt Kuiper. Omdat een dag daarna de paasvakantie begon heeft de rechter de brief vermoedelijk pas dinsdag gelezen.

„Dit is heel vervelend: we zijn hier naartoe gereisd en hebben veel tijd, energie en geld gespendeerd”, zegt Kuiper, die met twee andere Nederlandse nabestaanden in El Salvador is om het proces bij te wonen. „Nu zijn we aan het uitzoeken wanneer we terug naar Nederland kunnen. Want we gaan hier zeker niet wachten.”