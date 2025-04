Rechtszaak moord IKON-journalisten uitgesteld tot 3 juni

De rechtszaak zou eigenlijk woensdag beginnen. Kuiper is in El Salvador voor de zaak. Zijn verklaring en die van andere nabestaanden zouden woensdag worden voorgelezen tijdens de zitting. Eerder meldde Kuiper al dat het onzeker was of de zaak kon starten, mede doordat een van de advocaten van de verdachten mogelijk niet zou komen.

Kuiper laat weten dat de nabestaanden „van slag en ontgoocheld” zijn. 43 jaar na de moorden zouden woensdag voormalig minister van Defensie van El Salvador José Guillermo García en twee hoge militaire officieren terechtstaan.

Zij zouden betrokken zijn geweest bij het doden van Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag en Joop Willemsen. De journalisten waren in 1982 in El Salvador om verslag te doen van de gewelddadige burgeroorlog die daar toen woedde. De vier werden bij de plaats Chalatenango in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten.