Militaire inlichtingendienst weegt samenwerking met Amerikanen

De nieuwe regering van president Donald Trump heeft sinds haar aantreden nogal eens bondgenoten tegen de haren ingestreken. Zo zouden offensieve cyberoperaties tegen Rusland tijdelijk zijn gestaakt door de Amerikaanse strijdkrachten. Ook deelden hoge regeringsfunctionarissen geheime informatie onderling via Signal.

Reesink wilde niet veel kwijt over de samenwerking met de Amerikaanse inlichtingendiensten. De relaties zijn er al lang en er is „vertrouwen over en weer”. Daarin ziet de viceadmiraal „niet veel verandering”. Maar de mate en het niveau van samenwerking is wel een permanent aandachtspunt, zei hij. „Wij wegen die samenwerking.”