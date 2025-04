Macron gaat naar uitvaart van paus

„Wij zullen aanwezig zijn bij de uitvaart van de paus, zoals het hoort,” zei Macron tegen verslaggevers. Het Vaticaan heeft nog geen datum of andere details voor de uitvaart bekendgemaakt.

De verwachting is dat wereldleiders en gelovigen van over de hele wereld naar Vaticaanstad en Rome zullen afreizen om Franciscus de laatste eer te bewijzen. De Amerikaanse president Donald Trump was de eerste die zijn aanwezigheid aankondigde.