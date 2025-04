Kardinaal Eijk: Franciscus was een ‘paus van bemoediging’

Hij was „een paus van de bemoediging”, aldus Eijk, verwijzend naar twee ontmoetingen die de Nederlandse bisschoppen in 2013 en in 2022 met Franciscus hadden. „Zoals vaker legde hij bij die gelegenheid de voorbereide toespraak terzijde en ging echt in dialoog met ons. Hij deed beide keren de krachtige oproep om vol te houden en de moed niet op te geven. Niet omkijken in nostalgie, maar de blik richten op de toekomst. Die boodschap gaf hij ons en daarmee alle katholieken van Nederland mee”, vertelt de kardinaal, die aartsbisschop van Utrecht is.

Ook bisschop Hans van den Hende van Rotterdam, daarnaast ook voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, benoemt hoe Franciscus opkwam voor de armen en opriep om zorgvuldig om te gaan met de wereld. „De vreugde van het evangelie waarover de paus meermaals sprak, bracht hem eveneens tot het thema van het Heilig Jaar 2025: pelgrims van hoop. In het voetspoor van zijn directe voorgangers heeft paus Franciscus als pelgrim van hoop veel gereisd om met de vreugde van het evangelie veel mensen te ontmoeten en in dialoog te treden”, memoreert Van den Hende.