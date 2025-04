NYT: Trump wil grote hervorming van Buitenlandse Zaken

Als het decreet daadwerkelijk wordt ondertekend heeft dat op veel terreinen gevolgen. Zo worden bijna alle activiteiten in Afrika stopgezet. Ambassades over het hele continent worden dan gesloten. Regionale bureaus over de hele wereld worden gesloten en samengevoegd.

Bureaus die zich namens het ministerie bezighouden met zaken als democratie, vluchtelingen en mensenrechten worden ook opgedoekt. De functie van speciaal gezant voor klimaat wordt volgens het ontwerpbesluit afgeschaft.

Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft op X het bericht afgedaan als „nepnieuws”. Volgens hem is de The New York Times „slachtoffer van weer een hoax”.

Het besluit kan volgens de krant komende week worden ondertekend door president Trump, waarop grote aantallen ambtenaren zullen worden ontslagen. „Een gedisciplineerde reorganisatie” en het tegengaan van „verspilling, fraude en misbruik” zouden het doel zijn van het besluit.

In het ontwerpbesluit wordt verder gesteld dat het ministerie de inzet van AI aanzienlijk moet uitbreiden voor onder meer beleidsontwikkeling.

Het decreet kan nog worden aangepast voordat Trump daadwerkelijk zijn handtekening zet.