Oud-advocaat Mischa Wladimiroff (80) overleden

In 1976 richtte hij met Gerard Spong een advocatenkantoor op, dat bijdroeg aan de ontwikkeling van het internationaal strafrecht. Spong ging er in 2000 weg. Van 1986 tot 1996 was Wladimiroff buitengewoon hoogleraar economisch strafrecht aan de Universiteit Utrecht.

Ook was hij verbonden aan het Joegoslaviëtribunaal als ‘vriend van het hof’. Hij verdedigde Duško Tadić, die werd verdacht van oorlogsmisdaden; hij verloor de zaak in 1997. In 2002 werd Wladimiroff van zijn functie ontheven nadat hij in verschillende interviews zijn mening had gegeven over de kans dat de Joegoslavische ex-president Slobodan Milošević zou worden veroordeeld.

Wladimiroff was 80 jaar.