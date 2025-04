Papieren vrijgegeven over moord Robert F. Kennedy, zoon blij

De bestanden worden gepubliceerd met „minimale bewerkingen” om privacyredenen. Zo zijn bijvoorbeeld sofinummers onleesbaar, aldus Kennedy’s zoon en de directeur van de Nationale Inlichtingendiensten Tulsi Gabbard. De papieren uit de Nationale Archieven zijn handmatig gescand en op internet gezet.

„Het oplichten van de sluier over de RFK-papieren is een noodzakelijke stap in de richting van het herstellen van het vertrouwen in de Amerikaanse overheid”, laat Kennedy weten. Hij prijst president Trump voor diens „moed en inzet voor transparantie”.

In de toekomst komen nog meer documenten vrij, zoals Trump al had bevolen.