Provincie Friesland: ruimte om PAS-melders te helpen lijkt op

De rechtbank Noord-Nederland bepaalde donderdag dat Friesland acht afgewezen verzoeken van de milieuclubs, die hadden gevraagd handhavend op te treden bij ‘illegaal’ verklaarde veehouders, opnieuw moet behandelen. De provincie heeft de afwijzingen volgens de rechter niet goed onderbouwd.

„We hebben met teleurstelling kennisgenomen van de uitspraak”, aldus het Friese college. „Als provincie willen we graag de PAS-melders vooruithelpen. Daar zijn we ook steeds duidelijk over. Het lijkt erop dat we nu als provincies steeds meer, net zoals de PAS-melders, met de rug tegen de muur komen te staan. De ruimte voor ons als provincie om te laveren lijkt langzamerhand aardig op.”

Friesland bestudeert de uitspraak en wil dan kijken wat de mogelijkheden nog zijn. „Zeker is dat het de PAS-melders, agrarische sector en lokale overheden flink zou helpen als Den Haag nu snel met besluiten en middelen komt. Dan weet iedereen waar hij aan toe is en kunnen we concrete en geborgde stappen nemen.”

PAS-melders zijn boeren die buiten hun schuld om geen stikstofvergunning hebben en sinds een uitspraak van de Raad van State in 2019 in feite illegaal werken. Het Rijk probeert hen al jaren te legaliseren, maar vooralsnog lukt dat amper. Diverse rechters hebben al bepaald dat eerst natuur die te lijden heeft onder stikstof moet herstellen. Provincies kunnen worden gedwongen om handhavend op te treden tegen PAS-melders.