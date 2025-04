Huurbevriezing bespaart overheid half miljard per jaar

Dat geld wordt voor een deel al direct uitgegeven: in 2026 gaat de huurtoeslag eenmalig omhoog, wat de overheid 1 miljard euro kost. De coalitiepartijen verkochten dit als ‘boodschappenbonus’.

Het kabinet trekt voor de komende jaren ook in totaal 1,1 miljard euro uit om woningbouwcorporaties te compenseren voor de huurbevriezing. Door de bevriezing stijgt de huur voor sociale huurders niet, maar lopen dus ook de inkomsten van de woningbouwcorporaties terug. Branchevereniging Aedes waarschuwt dat met deze maatregel 50 miljard minder investeringscapaciteit beschikbaar is.

Minister Mona Keijzer komt ze tegemoet door in 2026 270 miljoen euro en in 2027 én 2028 405 miljoen euro uit te trekken voor investeringen in de sociale huur. In totaal komt dat neer op 1,1 miljard euro in de voorjaarsnota.