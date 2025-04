Belangenclub start-ups blij met lagere aandelenbelasting

Start-ups hebben aan het begin vaak weinig inkomsten en belonen personeel daarom vaak met een aandelenbelang in het bedrijf. In Nederland wordt dit belast als loon in box 1, waardoor het fiscaal minder gunstig is dan aandelen van investeerders in box 2. Het kabinet wil dat vanaf 2027 een kleiner deel van het inkomen uit deze medewerkersparticipaties wordt belast, zodat de tarieven van box 1 en 2 ongeveer gelijk liggen.

Hooijman zegt dat aandelen voor personeel van jonge techbedrijven belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de sector. Werknemers investeren het geld dat ze ermee verdienen volgens haar vaak in nieuwe bedrijven.